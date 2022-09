Elezioni 2022. Turismo, crisi industriali e trasporti, Berrino (FdI): "Importanti le questioni occupazionali. Il raddoppio ferroviario opera internazionale" (FOTO e VIDEO)

Prima tappa ufficiale nel savonese della campagna elettorale del candidato di Fratelli d'Italia al collegio uninominale "Liguria 1" per il Senato della Repubblica, l'assessore regionale al Turismo, ai Trasporti e al Lavoro, Gianni Berrino, presente stamani al gazebo del partito di Giorgia Meloni insieme agli altri candidati per il ponente ligure alle prossime elezioni del 25 settembre.

Una giornata cominciata nel levante della nostra provincia che ha portato poi Berrino nel centro di Savona per parlare di temi di stretta attuale per il territorio, spaziando dal turismo alle crisi industriali senza tuttavia tralasciare anche una breve analisi politica sulle forze in gioco all'interno della coalizione di centrodestra.

Il candidato Berrino ha sottolineato come alla "grande soddisfazione da parte degli operatori per il numero di arrivi e di presenze" in questa estate appena trascorsa, che fanno del turismo una delle principali risorse per il savonese, si associno anche "l'importanza del porto di Savona e Vado" e, purtroppo, "le crisi industriali, seguite da me come assessore al Lavoro di Regione Liguria e che mi propongo di seguire se gli elettori vorranno accordarmi la loro fiducia". In tal senso più recente è quella di Funivie "ma anche le vicine crisi dell'area complessa savonese e, più a ponente, di Piaggio Aero".

"Ritengo quindi doveroso per un eletto del territorio portare a Roma sia le cose belle di questa provincia, come il turismo, ma anche le problematiche come quelle occupazionali legate alle crisi industriali" ha sottolineato Berrino.

Focus anche sui trasporti, dove è inevitabile affrontare poi l'argomento raddoppio ferroviario di Ponente da Finale ad Andora, un'opera la cui conclusione è tra gli obbiettivi di Fratelli d'Italia: "Pare una problematica locale ma invece si tratta di un tema internazionale, visto che la ferrovia dopo aver attraversato le province di Savona e Imperia prosegue verso Francia, Spagna e Portogallo permettendo nel caso di alleggerire il traffico sull'autostrada e su questo continueremo a vigilare affinché quanto detto dal commissario Macello possa verificarsi, e cioè che entro i prossimi dieci anni sia concluso il raddoppio a ponente per ldare la possibilità, insieme al Terzo Valico, di raggiungere Milano in un tempo inferiore a quello odierno, favorendo il trasporto delle merci a quello turistico. Una grande opportunità per il savonese e tutto il ponente".