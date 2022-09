Politiche 2022, i candidati Pd scendono in piazza: oggi appuntamenti a Varazze, Pietra e Savona

Nel weekend i candidati e le candidate della lista Pd Italia democratica e progressista con militanti e volontari distribuiranno, nelle maggiori piazze liguri, materiale informativo e le proposte del Partito Democratico contro il carovita e il caro energia.

“1000 piazze per l’Italia” è la campagna di mobilitazione che, a partire dal 3 e 4 settembre, per tre weekend consecutivi, fino alle elezioni, vedrà il Pd in piazza con banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare le proposte del Partito Democratico contro il caro vita e il caro energia.

Di seguito luoghi dove avverrà la distribuzione del materiale informativo nel weekend: 3 settembre Varazze 10.00-12.00, 3 settembre Pietra Ligure 10.00-12.00, 3 settembre Savona, Lavagnola 18.30-22.00.

Le proposte del Partito Democratico: fissare un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità per imprese e utenze domestiche. Attivare un contratto “luce sociale” per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con un’alta percentuale di fornitura elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gratuita. Raddoppiare il credito d’imposta delle imprese già da giugno 2022 per compensare gli extra-costi di gas ed elettricità da finanziare con la proroga e l’estensione del contributo straordinario sugli extra profitti delle imprese energetiche. Avviare un piano nazionale di risparmio energetico, incentivando le imprese a investire in un utilizzo più efficiente dell’energia e semplificando le procedure per produrre energia da fonti rinnovabili nel quadro dell’accelerazione della transizione ecologica (punto centrale del programma). Infine, in sintonia con quanto sta avvenendo in questi giorni, fare pressione a livello UE per l’introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas.