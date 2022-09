Lunedì 5 settembre alle ore 17.30 sarà inaugurata in corso Italia al 177 rosso la nuova sede provinciale della Lega in occasione delle prossime elezioni del 25 settembre.

Alle ore 20.00 la sezione Lega - Salvini Premier di Savona organizza un incontro pubblico presso i bagni Avalon (ex Aquario) in via Nizza 105 a Savona. Ospiti della serata Massimiliano Romeo, Edoardo Rixi, Paolo Ripamonti, Francesco Bruzzone e Sara Foscolo. La cittadinanza è invitata a partecipare, seguirà apericena.