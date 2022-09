Il Ferraris e la spinta degli oltre 20mila: Genoa-Parma, quella sfida che sa di Serie A

Dai tifosi e da qualche addetto ai lavori è stato sempre preso, nei mesi scorsi, come esempio di spettro di quanto la seconda categoria del calcio italiano possa essere stregata. Ora quel Parma che tanto a qualcuno ha ricordato, nella stagione passata, le vicende del Genoa, sarà forse il più importante test da inizio campionato a oggi (ore 16.15, arbitro Camplone di Pescara) per i ragazzi di Alexander Blessin.

Innanzitutto perché dagli errori del recente passato l'avversario ha costruito una rosa, giusto mix tra giocatori promettenti e di categoria (come lo specialista in promozioni Simone Romagnoli che guida la difesa), estremamente consapevole di cosa sia la Serie B e della necessità di lottare per vincerla. E poi c'è il tasso tecnico dell'avversario, sicuramente tra i più alti della cadetteria grazie a una batteria di trequartisti che non sfigurerebbe nemmeno nel massimo campionato coi quali mister Fabio Pecchia può puntare alla seconda promozione consecutiva, dopo il miracolo Cremonese.

Qualità però ne ha anche da vendere il Grifone, e lo ha già dimostrato in questo avvio. Per attendere il surplus portato dall'ultima settimana di mercato estivo, conclusosi ieri senza altri "botti" in entrata, bisognerà attendere: convocati per la prima volta Strootman e Puscas, per loro sarà avvio dalla panchina come anche per Aramu, già a disposizione del tecnico a Pisa. Come ha ammesso lo stesso Blessin: "Sono in gruppo, ma penso che al momento sia ancora troppo presto per iniziare la partita".

Idee ancora molto chiare quindi per il tecnico tedesco, soddisfatto dal mercato, dallo sfoltimento della rosa (via ancora Melegoni, Hernani, Cassata e Kallon) e soprattutto dal fatto che sia terminato, ma al tempo stesso convinto che la sua squadra possa crescere: "Guardando le statistiche nel secondo tempo abbiamo avuto solo 45% del possesso palla, e su questo dobbiamo fare meglio. Il lato positivo è che il Pisa non ha avuto grosse chance, sintomo di una buona fase difensiva, ma la nostra convinzione nel possesso dev'essere maggiore. Dobbiamo accorciare le distanze tra reparti per fare questo".

Parole da leggere anche nel gioco psicologico tra tecnici, col mister genoano che si smarca dalla definizione data dal collega dei Ducali di "prima della classe": "Non c'è una squadra più forte di tutte, noi dobbiamo creare una mentalità vincente". Di certo l'arma in più dei rossoblù quest'oggi potrà essere il Ferraris e la spinta dei suoi oltre 20mila abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Gudmundsson; Coda, Ekuban. Allenatore: A. Blessin

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Circati, Oosterwolde; Bernabé, Juric; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. Allenatore: F. Pecchia