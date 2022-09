L'ingranaggio sembra funzionare ma si inceppa sul più bello, allo scadere il Parma riacciuffa il Genoa e fa 3-3

Sembra girare lievemente meglio, migliorata a tratti la gestione palla una volta in vantaggio nella seconda frazione come indicato dal mister alla vigilia, l'ingranaggio Genoa.

Eppure, ancora una volta, il tutto si inceppa quasi sul più bello e stavolta non c'è il Var a evitare un pareggio beffa allo scadere (come a Venezia) per il Vecchio Balordo che mostra, ormai palese, il suo duplice tallone d'Achille: non chiudere le partite pur avendone l'opportunità arrivando poi a soffrire terribilmente a causa di un calcio piazzato contro.

Alla fine il 3-3, risultato forse più giusto al netto di quanto visto in campo, col quale la squadra genoana mantiene l'imbattibilità, non può che accontentare maggiormente il Parma che riesce a non andare ko in uno scontro diretto in trasferta.

Molta qualità nei Ducali che parte con un'idea di gioco molto chiara a cercare rapidamente, senza troppi fronzoli, i quattro componenti di un reparto decisamente d'altra categoria come l'attacco. E crea non pochi grattacapi questa tattica a un Genoa che parte ancora senza nessuno dei tre acuti della sua campagna acquisti tra i titolari, dove c'è invece Jagiello al posto di Portanova sulla trequarti di destra.