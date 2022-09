BandaBastard e Capitan Fede ad Albenga in concerto incantano il pubblico di piazza San Michele (FOTO e VIDEO)

Tappa ad Albenga questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, dove ho seguito il concerto dei BandaBastard con Capitan Fede, ovvero Federico Poggipollini, nell’eccezionale evento di avere la band di musicisti di Ligabue al completo nella città delle torri.

Una piazza San Michele affollatissima, un pubblico straordinariamente coinvolto e caloroso ha cantato e applaudito gli artisti che hanno offerto uno spettacolo di grande impatto, ad alto tenore di emozioni, interpretando in modo impeccabile brani che attingono alla grande musica italiana e internazionale, omaggiando alcuni “mostri sacri”, come Franco Battiato, Ivan Graziani, Edoardo Bennato, anche Alberto Camerini (meraviglioso, da una vita non ascoltavo Rock’n’roll Robot, forse da quando lo vidi in concerto moltissimi anni fa a Pietra Ligure), ma anche Santana, John Lennon e David Bowie, tra gli altri.

“Il nostro repertorio è molto eterogeneo – spiega Luciano Luisi, tastierista dalla band -. Ci piace fare scelte che diano equilibrio, tra musica e messaggio, bilanciando con intrattenimento”.

“Il pubblico di Albenga è favoloso – prosegue Ivano Zanotti -. Siamo la band attuale di Ligabue, alcuni storici, altri meno. Non eseguiamo mai i suoi pezzi. Questa sera ne abbiamo fatto uno per omaggiare l’accoglienza di Roberto Pirino, di Albenga, del cibo e del vino che ci è stato offerto”.

Sono riuscita a fare una breve chiacchierata, oltre che con Luisi, anche con Ivano Zanotti, batterista, Davide Pezzin, bassista, e Capitan Fede. Davanti a un Gin Tonic e con l’adrenalina a mille, dopo un’ora e mezza di musica e vibrazioni. “Cos’è per noi la musica? Discorso lungo… è la vita e non riusciremmo a stare senza musica. Nei due anni in cui non ci si è potuti esibire a causa del Covid, abbiamo creato questo gruppo. Per noi la pandemia è stato quasi un miracolo…”, spiega Ivano ironizzando.

Musicisti di livello assoluto, tra i migliori della scena internazionale, trovano spazio tra un Campo Volo e l'altro di mettersi insieme anche e soprattutto per divertirsi e far divertire, proponendo tutta quella musica che ha insegnato loro il lessico del rock, portandoli ai bagni di folla delle varie e numerose tournée che li ha visti assieme ai grandi della musica italiana, tra cui Ligabue, Loredana Bertè, Litfiba. Un lavoro di rivisitazione sempre rispettoso delle fonti, storie ben narrate.

Durante il concerto, i BandaBastard hanno eseguito anche un loro pezzo, “Sign of the times?” e brani di Capitan Fede, regalando al pubblico una serata di grandi emozioni.

Roberta Monterosso, cantautrice albenganese, ha aperto il concerto. Ho scambiato due battute con lei nel pomeriggio, durante le prove. “Un grandissimo onore per me questa sera poter rappresentare la città di Albenga”, ha commentato Roberta, che sul palco di piazza San Michele ha proposto alcuni suoi pezzi, esibendosi da sola, con pianoforte e voce, offrendo una versione molto “intima” del suo lavoro artistico.

Il concerto è stato organizzato dalla Fondazione Gian Maria Oddi in collaborazione con l’amministrazione comunale. “Ho scelto di portare ad Albenga questi artisti, grazie alla collaborazione con Natoli, un grande tecnico del suono, e grazie al ricordo che ha lasciato Ligabue ad Albenga, in occasione del suo concerto che si tenne il 4 agosto 1992 allo stadio Riva – spiega il presidente di Fondazione Oddi Roberto Pirino -. Portare i suoi musicisti e il suo sound ad Albenga è stato possibile grazie all’amicizia che si è creata con Ivano Zanotti. Grazie anche al sindaco Riccardo Tomatis, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Siamo riusciti a portare in questa splendida città artisti straordinari e tanta buona musica”.

Una serata intensa, sulle note di canzoni indimenticabili e un ritmo che è energia pura, voglia di cantare e ballare con loro. Grazie BandaBastard e Capitan Fede

