Borgio Verezzi, l'amministrazione comunale replica alla minoranza: "Basta strumentalizzare la scuola"

"Per ruolo in amministrazione, per conoscenza del percorso e per esperienze professionali interveniamo per dire basta! Stop alla strumentalizzazione sull'edilizia scolastica fatta dal gruppo di minoranza". Cosi commentano Pier Luigi Ferro, vice sindaco con delega alla scuola (già insegnante e preside) e Ahmad Berro, consigliere con delega al sociale, dirigente di istituto assistenziale.

"Sulla scuola i fatti sono noti e il percorso è stato spiegato in dettaglio (progetto di miglioramento strutturale ed energetico, bando di gara fatto dalla provincia, impresa selezionata che ha interrotto lavori, azioni tecnico legali avviate, criticità per aule, soluzioni alternative cercate e trovate). Il team era composto da persone competenti e i risultati attesi sono stati raggiunti; ogni dettaglio è spiegato con la nota che abbiamo fatto come amministrazione, inutile ripeterci".

"Fare minoranza in questo modo, no a tutto e solo superficialità, fa perdere tempo; inutile fare proclami, dare disponibilità alla collaborazione e poi nei fatti essere contro a prescindere. L’ostruzionismo gratuito è insopportabile, parlare di collaborazione e lanciare strali è incoerenza. Chi si oppone sempre e solo in questo modo deve vergognarsi; una minoranza che semina superficialità e zizzania, che fa continuo vittimismo è utile solo a se stessa, alla propria voglia di visibilità. Leggere i giudizi di chi , in precedenti esperienze di maggioranza, mai ha affrontato e risolto i temi del sociale e della scuola fa solo sorridere".

"Ricordiamo i contributi dati da chi oggi strumentalizza e critica: per la scuola: osservazione passiva di quanto fatto da altri, per il sociale solo parole ma mai scelte fatte per il bene locale...per la materna: mai pensato di realizzare una scuola materna pubblica. E tanto già basterebbe a dire che si impara più dall'esempio che dalle parole. Il disagio brandito per agitare acque e famiglie degli studenti è funzionale solo agli scopi di alcuni consiglieri di minoranza che si limitano a continue critica e a proposte demagogiche e irricevibili. Abbiamo operato tutti insieme, unitamente al dirigente scolastico, per dare risposte concrete".

La nota che abbiamo fatto come amministrazione evidenzia le varie soluzioni perseguite e quella scelta. Evidente che per il plesso scolastico siamo vincolati a seguire vie formali, i bla bla della minoranza sono fini a se stessi e offensivi per tutta la comunità. Di quale improvvisazione parlano i consiglieri di minoranza per rafforzare le loro strampalate accuse? Basta con polemiche fini a se stesse".

"I fatti evidenziano che per noi la scuola, lo ribadiamo nuovamente, è una priorità; stiamo facendo e faremo tutto il possibile per sostenerla e renderla sempre migliore, a misura di studenti insegnanti e famiglie, a misura di persona. Le difficoltà vere ci sono, fanno parte della vita di tutti, e come tutti senza troppi giri di parole lavoriamo per superarle", concludono.