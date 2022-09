Samp, cercasi prestazione importante anche lontano da Marassi: alle 18.00 la trasferta di Verona

"Ci portiamo dietro la macchia di Salerno ma non dobbiamo rimanere marchiati a vita per quella brutta prestazione: anche perché siamo gli stessi che abbiamo offerto tre buone prove con Atalanta, Juventus e Lazio". Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha le idee chiare in vista della trasferta che attende i blucerchiati quest'oggi a Verona (ore 18.00, arbitro Valeri).

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale, un punto importante per la classifica e soprattutto per il morale, contro l'Hellas di Gabriele Cioffi servirà una prestazione di livello come quelle finora offerte nelle gare casalinghe: "Ci attende un’altra battaglia con una squadra ostica, mestierante, che gioca un calcio intenso e di profondità - ha spiegato il tecnico di Giulianova - Sappiamo che sarà una partita tosta".

In casa Samp tornano a disposizione Murru e Conti, non ci sarà però Harry Winks giudicato in ritardo di condizione. In difesa si va verso la riconferma dal primo minuto di Murillo, protagonista di una buona gara contro la Lazio, mentre per il ruolo di playmaker Ronaldo Vieira rimane favorito su Villar. In avanti dovrebbe nuovamente toccare a Caputo, preferito in avvio di gara a Gabbiadini: l'autore del gol valso il pareggio in extremis pochi giorni fa, al momento, viene considerato una carta da giocarsi a partita in corso.