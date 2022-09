Alassio, addio allo storico bar della stazione, il titolare Angelo Vinai: “Sono stato costretto, ora vado a fare il nonno”

Alassio, a pochi giorni una dall’altra, perde due attività storiche presso la stazione ferroviaria: già da oggi, lunedì 5 settembre, il bar non ha riaperto, l’edicola invece chiuderà a fine mese.

“Ho dovuto farlo, sono stato costretto. Mi manca ancora qualche anno per andare in pensione, ma ora faccio il nonno, ho tre nipoti – spiega Angelo Vinai, titolare del bar a conduzione familiare -. Da oggi, dopo 36 anni di attività, non tireremo più su la saracinesca del bar al mattino, un vero peccato. Ma abbiamo sentito forte l’affetto di moltissime persone che ieri sera sono venute a festeggiare da noi l’ultima serata di attività”.

Messaggi di affetto e vicinanza arrivano dal mondo social, dove i cittadini hanno espresso il dispiacere per una simile perdita. “Un pezzo di Alassio e della sua storia chiude i battenti – scrive su Facebook lo staff del gruppo Alassiowood -. Tutti, almeno una volta, per non dire mille, siamo andati a comprare i quotidiani, dalla Gazzetta agli altri giornali, sempre fornitissima, edicolanti sempre gentili ed educati con tutti, ormai facevano parte della nostra quotidianità, per non parlare del Bar della stazione di Angelo Vinai e famiglia, nel quale siamo stati tutti, dalla nostra prima giovinezza. Le serate, anzi le mattinate terminavano da lui, che da sempre ci ha reso un servizio con la sua incomparabile gentilezza e affabilità, di cui la nostra cittadina gli sarà grata per sempre”.

“Due attività che ci hanno visto crescere e maturare: entrambe hanno fatto la storia della nostra Alassio. Un saluto e un abbraccio sentito a entrambe, senza rimpianti, ma una parte di noi se ne va con voi e di sicuro la più bella”, conclude lo staff di Alassiowood.