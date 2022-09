Sciopero lavoratori Tpl, i sindacati: “I tempi della politica non coincidono con le esigenze di lavoratori e utenti”

“Durante l’azione di sciopero di questa mattina si è svolto un presidio in p.za Sisto IV davanti al Comune di Savona, la rsu e le segreterie provinciali delle OOSS sono state ricevute dal sindaco Marco Russo e dall’ assessore Francesco Rossello”. Così l’esordio di una nota delle segreterie provinciali Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Faisa-Cisal Sial-Cobas Ugl-Fna.

“La rappresentanza sindacale con forza ha denunciato gli insostenibili ritardi nella definizione del rinnovo del contratto di sevizio – proseguono -, il non accettabile silenzio della Provincia ente concedente, la grave carenza strutturale sulla manutenzione e sugli organici”.

“ll sindaco Russo ha rinnovato l’impegno per portare a compimento il rinnovo del contratto di servizio tramite l’affidamento ‘in house’ e ha reiterato la necessità di dotare l’azienda di un piano industriale che contenga le soluzioni alle problematiche poste. Aspetto molto importante la nomina di un Direttore Generale con specifiche competenze gestionali sul Tpl”.

“Forte tensione tra le parti in quanto le risposte date avendo bisogno di tempo per essere realizzate rischiano di essere insufficienti nell’immediato per lo svolgimento del servizio che comunque deve continuare.

I tempi della politica in maniera evidente non coincidono con le esigenze dei lavoratori e degli utenti.

È stato chiesto che gli enti proprietari di maggioranza e l’ente concedente Provincia convochino in tempi rapidi la rappresentanza dei lavoratori per la definizione delle richieste poste, in mancanza di questo verrà proclamata un’altra azione di sciopero”, concludono.