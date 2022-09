Sciopero Tpl, presidio in Piazza Sisto a Savona: "Siamo stufi di mancate promesse, ormai il tempo è veramente scaduto" (FOTO e VIDEO)

"Siamo stufi di mancate promesse, ormai il tempo è veramente scaduto".

Puntano il dito contro l'azienda, la Provincia e il sindaco di Savona, enti soci di maggior peso specifico, i sindacati e i lavoratori di Tpl Linea, che nella mattinata odierna hanno dato vita a uno sciopero di 4 ore, fino alle 14.15, culminato con un presidio davanti a Palazzo Sisto, dove incontreranno il primo cittadino Marco Russo per esporre tutte le criticità che si sono venute a creare negli ultimi mesi.

Le tensioni e i dibattimenti si trascinano infatti avanti da diversi mesi: "Son passati quasi due mesi dall'incontro in Prefettura dove abbiamo fatto una 'lista della spesa' delle nostre preoccupazioni riguardo al Piano Industriale e da quel giorno non abbiamo avuto più né convocazioni né risposte, sia dal presidente della Provincia che dal sindaco di Savona - afferma Massimo Nari di Filt Cgil - Siamo stufi di mancate promesse, vogliamo sapere che intenzioni hanno circa l'in house e cosa si vuole fare del Piano Industriale".

A sottolineare questa carenza della politica con maggiore forza è Davide Baccino, di Fit Cisl: "Le problematiche di tipo aziendale sono effetto di una mancata risposta che la politica ci dà, come ad esempio sulla manutenzione dei mezzi. Chiediamo alla politica di farsi carico del trasporto pubblico locale e di far sentire forte la propria voce in Regione per quanto riguarda il costo chilometrico perché la nostra azienda è quella col costo minore" afferma, sottolineando la sostenibilità del trasporto pubblico nel savonese.

Eppure, come detto, i tempi languono e le risposte tardano ad arrivare secondo le organizzazioni sindacali scese in piazza. "Il 26 luglio si è svolto un incontro sul tavolo tecnico sulla sicurezza col Prefetto, venerdì scorso la nota con cui ci veniva confermata la sua istituzione ma di fatto oggi siamo un po' in balìa delle onde, con l'ennesima estate in balìa di chi frequenta le discoteche, quindi con problemi legati ai mezzi, alla sicurezza, alle guardie giurate che non c'erano e a tutte le promesse mancate smentite. Adesso basta, i lavoratori vogliono sapere il loro futuro" prosegue Nari.

Dopo l'esito negativo delle precedenti procedure di raffreddamento e conciliazione sul terreno di scontro relativo alle procedure per l’affidamento del contratto di servizio in house e la mancanza di progettualità sulle necessità del servizio pubblico locale, con riferimento alla situazione del personale e della stessa utenza, lamentate dai sindacati, è stata confermata la giornata di sciopero.

"Pensavamo che Provincia e Comune di Savona avrebbero aperto un confronto, in tutto questo tempo, sui problemi dei lavoratori. In più di un mese da quando lo sciopero è stato dichiarato invece non c'è stato alcun tentativo di superare i problemi, questo è un fatto grave che sta compromettendo il servizio stesso" aggiunge Giovanni Battista Sirombra della Rsu aziendale.