Concerto dei Trelilu ad ingresso gratuito a Dego. L'appuntamento è fissato per venerdì 9 settembre in piazza Emilio Botta. L'evento è organizzato dalla Pro Loco e dall'Asd Dego Calcio in collaborazione con il comune.

Questo il programma della serata: ore 19.30 polentata presso il salone polifunzionale. Ultimi posti disponibili. Prenotazione tramite chiamata o messaggio al numero 347 7705160 (Andrea); ore 21.30 Lilumania Trelilu in concerto.