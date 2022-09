"Disegniamo con la luce" a Vado Ligure, performance interattiva nell'ambito della rassegna "Fuorimostra"

Prosegue la rassegna di eventi “FuoriMostra”, a Vado Ligure: questa volta tocca a Liliana Iadeluca, light designer e docente all’Accademia Ligustica di Palermo, intrattenere turisti e cittadini con la sua performance “disegniamo con la luce”, prevista per lunedi 5 alle 18.30 presso il Circolo Archimede in piazza Corradini a Vado Ligure.

“Fuorimostra”, rassegna di eventi pensata per raccontare di Ernesto Treccani anche “fuori dai musei”, avendo come obiettivo il dono al pubblico della gioia dell’arte, e della profonda ricerca e diffusione di bellezza di Treccani, motori d’ispirazione di tutta la sua attività artistica, politica, civica e umana, stupisce ancora, promuovendo un evento rivolto finalmente anche a una fascia di cittadinanza spesso un po' esclusa dalle programmazioni: i giovani.

“Abbiamo fortemente voluto un momento dedicato a tutte le fasce di età, e in particolare rivolto a adolescenti e ragazzi che spesso non trovano nel calendario di eventi dei momenti interessanti per la loro età. Questa è invece una performance interattiva divertente e interessante dove i protagonisti possono essere loro per davvero. Una scelta importante e coraggiosa che abbiamo condiviso con l’Amministrazione di Vado Ligure che ancora una volta si conferma dotata di dinamismo e visione proprio rari.” Racconta Margherita Mereto, alias I Fenicotteri, soggetto promotore di eventi pubblici e privati ormai noto anche nel savonese e alla base dell’organizzazione di questa rassegna di eventi.

Il protagonista sarà dunque il pubblico, che diverrà persino quadro vivente, in questa giornata di arte e divertimento dove la luce sarà al centro di dipinti e realizzazioni artistiche accattivanti.

Appuntamento allora questo pomeriggio, 5 settembre, dalle 18.30 presso il Circolo Archimede in Piazza Corradini a Vado Ligure con “Disegniamo con la Luce”.