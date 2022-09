Finalborgo, all’Auditorium Santa Caterina va in scena “Il discepolo” di Chiara Pasetti, dedicata allo scrittore francese Guy de Maupassant

È dedicata alla figura dello scrittore normanno Guy de Maupassant la lettura teatrale “Il discepolo” di Chiara Pasetti e interpretata dall’attore genovese Alberto Giusta, che si terrà sabato 10 settembre alle 21 presso l’Auditorium Santa Caterina di Finalborgo.

Il monologo dal titolo “Il discepolo” nasce all’inizio del 2020, quando ancora non si sapeva della pandemia e del conseguente lockdown. È stato scritto pensando che potesse debuttare in estate all’interno della rassegna teatrale “Passioni estive”, da me curata a Varigotti dal 2018 con il patrocinio del comune di Finale Ligure e la collaborazione dell’associazione Varigotti Insieme.

“Lo spunto sono stati i 170 anni dalla nascita di Guy de Maupassant, che ricorrevano il 5 agosto del 2020 – spiega Pasetti -. Soprattutto, ho pensato che il 2021 sarebbe stato un anno flaubertiano (era il bicentenario di nascita dell’autore di Madame Bovary, di cui mi occupo da oltre vent’anni), e ci sono stati moltissimi eventi e manifestazioni per ricordare appunto Flaubert, ma in pochissimi, anche nella stessa Francia, avevano pensato a una celebrazione per Maupassant, che di Flaubert è stato appunto ‘il discepolo’”.

I due autori sono stati legati da un profondo rapporto affettivo (Maupassant era figlio di una carissima amica d’infanzia di Flaubert e nipote del suo amico più intimo, morto prematuramente, a cui Flaubert dedicherà diverse opere) e soprattutto negli ultimi anni della vita di Flaubert si scriveranno lettere importanti in cui si parla molto della nascita della vocazione letteraria di Guy, che il maestro incoraggiò dall’inizio e seguì con amore quasi paterno.

Maupassant ebbe una vita avventurosa, amava moltissimo il mare (e il fiume in cui praticava canottaggio) e viaggiò anche in Italia, soprattutto in Liguria, a bordo della sua barca. Ebbe molte amanti e scrisse opere memorabili, tra cui il noto romanzo Bel Ami, ma anche tanti racconti che restano delle perle della letteratura dell’Ottocento non solo francese. Venne accusato di oltraggio alla morale e alla religione (come Flaubert per Madame Bovary) per una sua poesia, Au bord de l’eau, e chiese l’intervento di Flaubert per non finire a processo; nel testo si parla anche di questo e della censura che all’epoca gli autori dovevano subire per le proprie opere.

“Da tempo il mio obiettivo, nei testi teatrali, è quello di celebrare grandi personaggi che hanno fatto la storia della cultura della loro epoca, quali Camille Claudel, Antonia Pozzi, Gustave Flaubert e altri – spiega la’utrice -, facendo emergere la loro personalità e, nel caso di figure ricordate spesso in associazione ad altre, come Camille-Rodin, Maupassant-Flaubert, con la volontà di sganciarle dalle etichette che il tempo ha loro attribuito”.

Anche questo monologo su Maupassant cerca dunque di focalizzare l’attenzione sul grande autore normanno, senza volerlo vedere a tutti i costi come una filiazione del più noto maestro Flaubert, benché ovviamente la relazione tra i due costituisca un elemento importante nonché poetico della narrazione.

“In scena nel ruolo di Maupassant l’attore e regista Alberto Giusta, con cui collaboro da diversi anni (è il regista del mio monologo MOI dedicato a Camille Claudel, in scena dal 2016, e ha interpretato Flaubert in Madame Bovary c’est moi?, una mia lettura del 2018 in cui recitava insieme a Lisa Galantini) – prosegue Pasetti -. La sua sensibilità e attenzione nei confronti dei miei testi e dei personaggi trattati, nonché il suo talento, sapranno senz’altro dare vita a una rappresentazione che possa calare lo spettatore nel clima dell’Ottocento francese in cui visse il protagonista, e rendere giustizia al suo genio letterario”.

“La lettura avrebbe dovuto debuttare a Varigotti il 17 agosto, all’interno della III edizione della rassegna teatrale “Passioni estive” da me curata, ma è stata rimandata per l’allerta meteo e si svolgerà appunto il 10 settembre nel suggestivo contesto dell’Auditorium Santa Caterina di Finalborgo alle ore 21, sempre con il patrocinio del Comune di Finale Ligure”, conclude l’autrice.

Ingresso gratuito.