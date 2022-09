Natività di Maria, a Savona torna la processione aux flambeaux

Giovedì 8 settembre la Chiesa festeggerà la Natività della Beata Vergine. A Savona al Santuario Nostra Signora della Misericordia saranno officiate le sante messe alle ore 10:30 e alle 15:30, quest'ultima presieduta dal vescovo Calogero Marino. Alle 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta si terrà una celebrazione eucaristica in occasione sia della ricorrenza religiosa sia del completamento del restauro della facciata.

Alle 20:30 dalla località Buggi (capolinea TPL dal cavalcavia sopra l'autostrada) prenderà avvio la suggestiva processione aux flambeaux verso il Santuario Madonna del Monte, organizzata dalla Confraternita di Sant’Ambrogio in Legino e dalla Parrocchia Santo Spirito e Concezione in Zinola e a cui parteciperanno le altre confraternite cittadine.

Durante il corteo sacro si reciterà il rosario con i Misteri della Luce. La Polizia Municipale garantirà l'interruzione del traffico veicolare per consentire la migliore preghiera. Alle ore 21:15 circa in chiesa il delegato diocesano delle confraternite don Giuseppe Ippolito presiederà la messa. In caso di pioggia si svolgerà solo la funzione liturgica.