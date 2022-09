Incendio al Santa Corona, Zampa (Pd): "Solidarietà al personale sanitario"

“L’incendio all’ortopedia del Santa Corona è davvero una cattiva notizia. Esprimo al personale sanitario, ai medici, agli infermieri, agli Oss che si sono prodigati in queste ore per trasferire i pazienti, la solidarietà e il ringraziamento mio personale e del Partito Democratico. Auspico che la Regione Liguria e il presidente Toti facciano tutto il possibile per evitare che altri problemi si scarichino sui professionisti ospedalieri e sui cittadini già messi a dura prova dalla organizzazione del servizio sanitario regionale”, così Sandra Zampa responsabile nazionale PD Sanità e candidata al Senato.