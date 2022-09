Nuovo supermercato, Impegno per Carcare attacca: "Ennesimo schiaffo ai piccoli commercianti"

"Ruspe al lavoro per il sesto supermercato a Carcare. Siamo costretti, per l’ennesima volta e con rammarico, a congratularci con l’amministrazione De Vecchi-Bologna che con questa 'scelta' apre l'ennesimo market sul nostro piccolo territorio con una nuova cementificazione di 8.000 mq, dando un altro solenne schiaffo ai commercianti carcaresi".

Cosi commenta il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" che aggiunge: "Usiamo la parola 'scelta' per chiarire le dichiarazioni del vice sindaco Franco Bologna ("Non solo l’iter è regolare ma la legge sul commercio è stata rispettata"). Peccato però che per concedere questa licenza e consentire il nuovo insediamento il regolamento che a Carcare disciplinava la materia sia stato modificato proprio da questa amministrazione, stralciando le regole di buonsenso definite dalle precedenti amministrazioni che non consentivano l’apertura di nuove strutture commerciali a pochi metri da quelle esistenti (il limite era di circa 800 metri dall'ultimo negozio di via Garibaldi)".

"I piccoli commercianti carcaresi sono costretti ad annaspare in un mercato già ampiamente saturo, con un popolazione in costante calo e l’amministrazione continua ad infierire girando il coltello nella piaga, per cosa? Ovviamente per acquisire oneri di urbanizzazione (una volta tanto, con danni per sempre)".

"Oneri che almeno venissero spesi bene e non sciupati in opere inutili. In merito ricordiamo gli oneri di urbanizzazione Lidl che da cinque anni attendono il collaudo del parcheggio di via Fornace Vecchia e che, nonostante le nostre numerose richieste di chiarimento, le promesse mai mantenute in sede di Consiglio comunale e di mancate convocazioni della commissione competente, in un opaco 'gioco di potere' (concedeteci il termine), questa amministrazione continua a non regolarizzare. Ma ci sarà un motivo che giustifica l’incompiuta!".

"Tutto ciò premesso e in attesa di avere una nuova amministrazione comunale che sia veramente dalla parte dei cittadini, ci consoleremo andando a fare la spesa nel sesto supermercato mentre il commercio di vicinato emana l’ultimo respiro", conclude "Impegno per Carcare".