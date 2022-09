Savona, il consigliere Santi chiede chiarezza sull'asfaltatura del parcheggio di via Moizo: "Quali le intenzioni dell'amministrazione?"

Pietro Santi, consigliere di minoranza a Savona, chiede chiarezza all'amministrazione comunale in merito ai lavori di asfaltatura del parcheggio di via Moizo.

L'esponente di opposizione, attraverso un'interpellanza, spiega che "con determina di Giunta Comunale n. 91 del 21 settembre 2021, l’amministrazione comunale precedente esprimeva parere favorevole all’asfaltatura del parcheggio di proprietà comunale sito in Via Moizo nell’area antistante i civici 17-19-21-23, insistente su parte del mappale n. 186 del foglio n. 67, attualmente a fondo naturale con superfice irregolare e privo di opere di regimentazione delle acque piovane".

Da qui, dunque, la richiesta di una "esauriente risposta" in merito alle intenzioni dell’amministrazione "constatato che, ad oggi, tale intervento non è stato realizzato e che risulta allo scrivente sia stato eliminato dal programma delle asfaltature, constatato inoltre che, in caso di forti piogge, l’area in oggetto risulta impraticabile in quanto letteralmente allagata creando grave disagio ai numerosi cittadini residenti".