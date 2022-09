Autostrade, stop ai cantieri per il Nautico e per tutti i fine settimana di settembre

“Oggi con l’assessore alle Infrastrutture abbiamo incontrato tutti i concessionari autostradali della Liguria e abbiamo lavorato per garantire i minori disagi possibili al traffico per il pre-durante e dopo Salone Nautico. Tutti i week end del mese di settembre e i giorni da giovedì 22 settembre a martedì 27 settembre non vedranno il montaggio dei cantieri più impattanti da parte di Aspi mentre per quanto riguarda l’Autostrada dei Fiori ci sarà una ripresa dei cantieri ma non nei fine settimana, almeno per quelli amovibili”.

Così il presidente della Regione Liguria in merito ai cantieri autostradali dopo la riunione del tavolo tecnico tenutosi oggi tra Regione Liguria, Anci, il Comune di Genova e le concessionarie autostradali della Liguria.

“Quest’estate - ha aggiunto l’assessore regionale alle Infrastrutture- siamo riusciti a gestire esodi e controesodi, grazie alla collaborazione di tutti, senza andare incontro a nessuna criticità e come mai era accaduto negli anni passati. Riprendiamo quindi con la cantieristica, soprattutto sull’Autostrada dei Fiori ma con grande attenzione a limitare i disagi al traffico, soprattutto nella settimana dei Salone Nautico, scelta che oggi abbiamo condiviso anche con Confindustria”.