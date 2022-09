Intorno alle 13.30 di quest’oggi la macchina del pronto intervento si è mobilitata per un uomo recuperato in mare a Savona, in zona Scaletto.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato rianimato dai sanitari del 118, giunti sul posto a bordo dell’automedica Sierra 1, e portato successivamente dai militi della Croce Oro Mare sezione di Savona presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo in codice rosso.