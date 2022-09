Biasotti: “In Liguria emergenze infrastrutturali, via subito con gronda e diga foranea”

Alla presentazione della lista Noi Moderati in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre il senatore Sandro Biasotti indica le priorità per rilanciare la Liguria e proiettare la regione nel futuro.

Che bilancio possiamo traccia su quest’ultima legislatura?

“Purtroppo abbiamo avuto governi diversi ma con pochissime soluzioni utili per l’Italia. Prima la Lega con i Cinque Stelle, poi il Pd con i Cinque Stelle ed infine tutti insieme con Draghi, grande personalità però i partiti stavano andando sempre di più uno contro l’altro. Per fortuna ci saranno nuove elezioni, noi siamo una coalizione compatta, siamo abituati a governare sia in Italia che nelle regioni quindi siamo ottimisti di poter fare un buon risultato. Credo che questo soggetto politico, Noi Moderati, possa dare grosse soddisfazioni”.

Quali sono secondo lei le priorità per la nostra regione?

“Le prime emergenze sono infrastrutturali, spero si dia il via immediatamente alla gronda, che si proceda con il finanziamento della nuova diga foranea che rappresenta il futuro dei prossimi trent’anni così come il terzo valico e il tunnel della Val Fontanabuona”.