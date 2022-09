Toti presenta i candidati al Parlamento: “Costruiamo a Roma il modello Liguria”

La campagna elettorale entra nel vivo con la presentazione oggi a Genova dei candidati di Noi Moderati in Liguria.

“Mi dicono che oggi un sondaggio ci dà al 3,1%. Aldilà dei numeri la campagna elettorale è appena iniziata ed è entrata nel vivo - dice l’on. Maurizio Lupi, presente oggi all’evento - La proposta della lista Noi Moderati e della coalizione di centrodestra è una proposta forte e convincente. Abbiamo tre settimane di tempo per farla conoscere perché noi vogliamo portare concretezza, responsabilità e serietà e lo facciamo con le nostre storie. Credo sarà una bella sfida e chiediamo di avere lo stesso spazio e la stessa possibilità di racontare la nostra politica e di convincere 14 milioni di elettori che nel 2008 votavano Forza Italia e Popolo della Libertà ad avere oggi un’alternativa”.

Tanti amministratori del territorio hanno deciso di provare l’avventura a Roma, tra questi l’assessore regionale Marco Scajola e il senatore Sandro Biasotti.

“Occorre un governo capace di fare delle scelte, talvolta delle scelte difficili come abbiamo fatto in questa regione, da sempre osteggiati da quella stessa sinistra che oggi si candida come perno delle democrazia e capacità decisionale di questo Paese dimostrando però l’esatto contrario, dalle alleanze al benaltrismo sulle infrastrutture - aggiunge il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Credo ci sia ampio spazio per una coalizione di centrodestra che, in particolare in questa regione, ha dato buona capacità di sé e Noi Moderati vuole costruire per Roma quel modello che abbiamo costruito per la Liguria”.