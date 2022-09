Marco Scajola lancia la sua candidatura: “Lavorerò per una legge nazionale sulla rigenerazione urbana”

Marco Scajola al terzo mandato in consiglio regionale della Liguria e al secondo nella giunta Toti ora prova la sfida nazionale come candidato al Senato nella lista Noi Moderati.

“Voglio portare a Roma impegno, passione, grande determinazione e voglia di fare. È quello che ha caratterizzato il nostro lavoro qui in Liguria, il modello Liguria che tanto ha fatto per questo territorio. La Liguria deve essere rappresentata a Roma perché ad oggi la nostra voce nella capitale non è ascoltata come dovrebbe e quindi c’è bisogno di portare persone che abbiano esperienze, che abbiano maturato la conoscenza del territorio ma che abbiano anche portato dei risultati. Non basta ascoltare il territorio, bisogna anche lavorare per il territorio. In questi anni credo di aver fatto una grande parte e quindi voglio portare questa mia esperienza.

Ringrazio il presidente Toti, io non avevo chiesto di essere candidato, mi è stato chiesto di impegnarmi per il mio territorio e quando mi si chiama per lavorare sono sempre presente.

Manca in Italia una legge nazionale sulla rigenerazione urbana, ci sono ottime leggi regionali tra cui la nostra, è assurdo che non ci sia ancora una legge a tal proposito. È una norma attesa da tanti imprenditori, famiglie e professionisti. Il mio impegno sarà quello di portare questo lavoro a Roma”.