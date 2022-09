Palio di Asti 2022: un grande successo anche in TV

Domenica 4 settembre, si è svolto il Palio di Asti 2022. L’evento, tanto atteso quanto partecipato, ha registrato un grande successo, non solo di pubblico presente in Piazza Alfieri dove le tribune erano sold out.

Secondo i dati dell’ufficio stampa Rai, infatti, la diretta nazionale Speciale Palio di Asti, in onda dalle 18.00 alle 19.00 su Rai Tre a cura della Testata Giornalistica Regionale, redazione di Torino, ha registrato il 3,6% di share, quasi 400.000 telespettatori sintonizzati. Il Palio resterà ancora visibile come registrazione integrale della diretta sul sito www.rainews.it.

Ottimo il riscontro anche sul territorio piemontese: tutta la produzione di GRP Televisione, in diretta da Asti dalle 14 alle 19, ha ottenuto un ascolto medio di oltre 30.000 sintonizzati, con punte che hanno superato i 50.000. Un record e un successo anche per il sistema delle TV locali.