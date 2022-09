In spiaggia con i pescatori: i bambini del Gaslini alla scoperta del mare

Si chiama “Let’s go to the beach” il progetto realizzato da Il Porto dei Piccoli che, per l’appuntamento di venerdì 16 settembre, vede la collaborazione di Coldiretti Genova, Coldiretti Impresa Pesca e la Cooperativa Pescatori di Bagnara, presente anche con un banco al mercato del pesce Campagna Amica Liguria della Darsena di Genova.

In quell’occasione, dalle 17 alle 18:30 gli specialisti dell’Associazione porteranno sulla spiaggia dell’Istituto Giannina Gaslini un gruppo di piccoli pazienti per far loro incontrare i pescatori della Cooperativa, con cui svolgeranno una serie attività ludico-pedagogiche legate alla pesca.

Tra le iniziative proposte, la Cooperativa Pescatori di Bagnara, con il supporto del Porto dei Piccoli, darà vita a una serie di attività dimostrative sui materiali utilizzati dai pescatori, come reti, galleggianti, filo e aghi. In quest’occasione, i pescatori racconteranno ai bambini la loro vita in mare, mostrando anche come realizzare i principali nodi. Inoltre, porteranno con sé anche alcuni pesci finti dotati di calamita, per permettere loro di simulare le attività di pesca.

L’evento è aperto alla stampa e avrà luogo nella spiaggia antistante l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, accessibile previo passaggio all’ingresso del nosocomio infantile.