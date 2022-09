Cambio di guardia al comando provinciale dei carabinieri: il colonnello Reginato lascerà il savonese

Dopo tre anni alla guida del comando provinciale dei carabinieri, a partire dal settembre del 2019, lascerà la nostra provincia il colonnello di origini spezzine Federico Reginato, che raggiungerà così una nuova destinazione.

Prima di lasciare il suo incarico ha però voluto portare il proprio saluto alle istituzioni del territorio, cominciando stamani (8 settembre, ndr) dalla Provincia.

È stato un incontro molto cordiale con il Presidente in cui si è fatto un rapido bilancio dell'attività svolta insieme in un periodo che è stato condiviso essere stato molto intenso e caratterizzato prima dalle emergenze atmosferiche e poi da quella pandemica mondiale.

"Un periodo sicuramente molto delicato ma affrontato sempre grazie ad un lavoro congiunto e in sinergia con tutte le Forze dell'Ordine del territorio" lo ha definito lo stesso Olivieri.

"Con il comandante, nell'ambito dei rapporti istituzionali e della collaborazione intensa per affrontare tutte le emergenze ordinarie e straordinarie del nostro territorio in questi anni, si è stretto un rapporto molto proficuo in sinergia con le altre Forze dell'Ordine e sotto la regia della nostra Prefettura - ha aggiunto il numero uno di Palazzo Nervi - Quello che c'è stato oggi è di sicuro un saluto istituzionale, ma pure un arrivederci personale in cui si è condiviso il piacere di aver creato anche un rapporto diretto all'interno di quei ruoli che ci hanno portato a conoscerci".



"Il mio e il nostro saluto con l'augurio più sincero per il proficuo seguito del Suo impegno e della Sua prestigiosa carriera" ha concluso Olivieri.