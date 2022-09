Inaugurato il Padel Center di Moretta intitolato a Egidio Invernizzi

Si è svolta ieri, mercoledì 7 settembre, la cerimonia di inaugurazione del Padel Center Moretta intitolato ad Egidio Invernizzi, fondatore di Latterie Inalpi.

Una cerimonia a cui hanno preso parte le associazioni sportive morettesi e le tante persone che hanno voluto condividere con l’organizzazione e le famiglie Invernizzi e Barattero un momento che, come ha dichiarato il Presidente Inalpi Ambrogio Invernizzi, “è stato di forte commozione e per il quale vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo progetto”.

“Il Padel Center – realizzato dall’azienda Peraria – è un impianto di primo livello, una vera e propria eccellenza che vuole diventare luogo di accoglienza per appassionati e principianti del territorio ma con ambizioni grandi”, ha dichiarato Fabio Sapino presidente Padel Center Moretta. “Egidio Invernizzi ha fatto tanto per questa nostra cittadina ed è con questo impianto e con questo progetto che noi vogliamo dirgli grazie. Il Trofeo 1° Memorial Egidio Invernizzi segnerà quindi il punto di partenza e si svolgerà da mercoledì 14 settembre a domenica 25. Un trofeo Open con un montepremi importante che auspichiamo porterà numerosi partecipanti, magari anche da altre regioni d’Italia”.

“Voglio ringraziare il direttivo e gli associati del Padel Center per questo pensiero”, ha affermato Ambrogio Invernizzi. “Mio padre Egidio, ha insegnato a ognuno di noi che essere imprenditori vuol dire restituire al territorio quello che hai ricevuto, e lui, che è diventato morettese quasi per caso, a Moretta ha trovato maestranze, collaboratori, conferitori e ha avuto modo di crescere come imprenditore proprio in questo territorio. Come Inalpi abbiamo sempre posto attenzione al territorio, e tra le tante azioni che portiamo a compimento, c’è sempre stata attenzione alle attività sportive locali, perché abbiamo imparato che essere imprenditori vuol anche dire sostenere la propria comunità”.

E’ poi stato il momento del taglio ufficiale del nastro, preceduto dal saluto del sindaco Giovanni Gatti che ha tenuto a ricordare l’impegno e il lavoro costante di Egidio Invernizzi per Moretta, della presenza costante della famiglia Invernizzi nella vita della cittadina nella quale opera quotidianamente, ma ha anche sottolineato come, il Padel Center rappresenti un esempio di collaborazione costruttiva ed efficace tra istituzioni, direttivo e aziende private che hanno scelto di essere partner di questo progetto.

Il taglio del nastro - che ha sancito ufficialmente l’apertura del Padel Center Egidio Invernizzi - è stato eseguito da Anna Sapino – moglie di Egidio – e dal Sindaco, accompagnati sul palco da Ambrogio, Pierantonio e Giovanni Invernizzi.