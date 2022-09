Savona: manutenzione alla piazzola dell'ospedale San Paolo, l'elisoccorso atterra in porto

Da lunedì scorso è stata attivata un’area temporanea dedicata al servizio di elisoccorso presso una zona adiacente al Terminal di Costa Crociere a Savona.

L’utilizzo di questa “elisuperficie occasionale” si è resa necessaria a seguito di una momentanea indisponibilità dell’area adibita al servizio di elisoccorso dell’ospedale San Paolo a causa di interventi di manutenzione per adeguamento della piazzola di elisuperficie alle direttive Enac.

Fino al 16 settembre il decollo e l'atterraggio degli elicotteri di soccorso avverranno all’interno del porto di Savona, in un’area vigilata e accessibile 24 ore su 24 dalle ambulanze impegnate nell’intervento di soccorso.

La vicinanza strategica di questo spazio al Presidio ospedaliero consente inoltre una più veloce movimentazione dei pazienti attraverso i mezzi di soccorso, sia per emergenze in arrivo che per trasporti verso altri hub.

“Ringrazio tutti coloro che, in brevissimo tempo, si sono resi disponibili per mettere a disposizione una importante risorsa a garanzia di questo servizio essenziale per l’emergenza sanitaria – dichiara il direttore Marco Damonte Prioli – Anche durante la pandemia e la campagna vaccinale abbiamo riscontrato la vicinanza degli Enti e delle Istituzioni locali a supporto della sanità savonese. In questo caso desidero esprimere la mia gratitudine in particolare a: Autorità di Sistema Portuale (Presidente, dott. Paolo Emilio Signorini, Segretario Generale, avv. Paolo Piacenza, Ufficio Territoriale di Savona, Direttore di Scalo, Paolo Canavese), Costa Crociere SpA (dott. Roberto Ferrarini, dott. Pierluigi Carini e Costamed Srl, Roberto Orsi), Prefettura (Prefetto Dott. Enrico Gullotti), Ente nazionale per l’Aviazione Civile, Capitaneria di Porto (CV Giulio Piroddi, Comandante, CF Giuseppe Cannarile), Comune di Savona (Sindaco avv. Marco Russo, Segretario Generale, dott.ssa Lucia Bacciu, Assessore allo Sviluppo Economico e sport, Francesco Rossello, Comandante Polizia Municipale, dott. Igor Aloi), Ufficio di Polizia Frontiera Marittima (Comm. Capo Monica Bellini), Agenzia delle Dogane (dott.ssa Anna Maria Campanella, Direttore dott.ssa Paola Giordanello), Comando dei Vigili del Fuoco (Comandante Sergio Colodoro) e Airgreen (Montosu Francesco, Airaudi Ivo)”.

Grazie alla sinergia di tutti gli enti ed Autorità coinvolti, è stato possibile assicurare in modalità ottimale un’attività di importanza strategica per tutto il comprensorio, definendo con prontezza gli aspetti tecnici, gli adempimenti amministrativi ed operativi legati in particolar modo alla sicurezza ed alla viabilità portuale.