"Dopo lunga malattia è venuto a mancare nella serata di ieri il Compagno Gian Battista Bucci, che per anni ha seguito il settore Autotrasporto per la Filt Cgil di Savona con dedizione, impegnandosi nel tempo per migliorare le condizioni di lavoro del settore".

Così, in una nota, la segreteria del sindacato generale e quella dei trasporti savonese ricordano il loro vecchio componente esprimendo poi "forte vicinanza alla famiglia, ricordando con affetto un Compagno unico nel suo genere".