Le scuole medie di Pietra e Borgio aprono i battenti in anticipo con la seconda edizione di "Benvenuti" per le classi prime

Dopo l’esperienza più che positiva del 2021, anche quest’anno le scuole secondarie di primo grado "Nicolò Martini" di Pietra Ligure e "Camillo Sbarbaro" di Borgio Verezzi aprono i cancelli agli alunni, in anticipo rispetto alla prima campanella del 14 settembre.

Nella prima settimana di settembre hanno preso l’avvio i corsi di potenziamento disciplinare rivolti agli studenti delle classi seconde e terze.

Per gli alunni delle classi prime è stata organizzata una mattinata dedicata all’accoglienza. Una giornata pensata per favorire la socialità tra gli alunni provenienti da scuole primarie diverse e far conoscere, attraverso un grande gioco, i luoghi e gli spazi in cui studieranno.

Divisi in gruppetti gli alunni e le alunne hanno ottenuto la ricetta magica della “Buona scuola”! Perché la scuola è una pozione magica, una volta che si ha la ricetta con tutti gli ingredienti, si potrà realizzare un buon anno scolastico. Per trovare tutti i preziosi ingredienti gli studenti sono stati impegnati in un gioco a tappe con varie imprese da superare, di tappa in tappa; i docenti li hanno messi alla prova, con tante attività diverse, per ottenere gli elementi giusti (ascolto, autostima, armonia, curiosità, collaborazione…) e preparare la pozione magica.

Alla fine però l’ingrediente segreto e più importante si è rivelato essere proprio ciascuno delle ragazze e dei ragazzi!

Per ideare e preparare questa giornata gli insegnanti si sono avvalsi della preziosa collaborazione dell’Associazione Culturale “Baba Jaga” di Finale Ligure con la quale già nei precedenti anni scolastici sono stati realizzati nell’Istituto diversi interessanti progetti.