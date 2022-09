Campionato Italiano Tiro con l'Arco, l'inaugurazione a Calizzano. Il sindaco Olivieri: "Una giornata speciale per il nostro piccolo grande paese"

"Ieri è stata una giornata speciale per il nostro piccolo grande paese. Si è infatti svolta la cerimonia di apertura del Campionato Italiano Tiro con l'Arco F.I.A.R.C. 2022 (tiro con l’arco in campagna a sagome). Grazie all’impegno delle associazioni A.s.d. Arcieri del Finale e A.s.d. Arcieri Wakinpajan, con il supporto della nostra Proloco e il patrocinio del comune di Calizzano, della provincia di Savona e di Regione Liguria, il nostro paese ospiterà 4 giorni di gare in diversi campi e percorsi intorno al Castello, nei boschi e fra i nostri agriturismi", commenta il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Saranno presenti circa 250 partecipanti, tra cui atleti già campioni d’Italia, componenti della Nazionale e partecipanti ai Campionati del Mondo. Il nostro campo sportivo comunale 'Giuseppe Tabò' ospiterà l’area di esercitazione, che consentirà di vedere gli atleti in preparazione e riscaldamento, prima delle sezioni di gara la mattina e alla sera in notturna con illuminazione in un contesto molto spettacolare. Le gare si concluderanno domenica con la premiazione ed il conferimento dei titoli di Campione d’Italia".

"E’ un orgoglio per la nostra comunità ospitare un evento sportivo di tale livello, che si svolge per la prima volta in Liguria, di una disciplina che si integra appieno con i valori e l’identità del luogo, rappresentando opportunità di fare conoscere il Nostro bellissimo territorio ad ospiti provenienti da tutta Italia", conclude il primo cittadino.