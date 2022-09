"Estate al Santuario", ultimo appuntamento venerdì 9 settembre con la musica di Vivaldi e l'omaggio al pittore Nanni Tedeschi

Domani, venerdì 9 settembre, ultimo appuntamento al Santuario di Savona della programmazione estiva organizzata da Comune, Diocesi e Opere Sociali che ha riacceso i riflettori su di un luogo storico meraviglioso della città. Gli ingredienti di questa ultima serata sono la musica e l'arte.

Alle 21.15 il Voxonus Ensemble e l’Ensemble Accademia del Ricercare trasformeranno il Santuario in un bellissimo palcoscenico grazie al concerto per flauti, oboe e orchestra “Vivaldi che passione!” (ingresso gratuito ma con prenotazione vivamente consigliata allo 019.824663, 340.6172142 anche via WhatsApp).

Prima del concerto, Silvia Bottaro dell'associazione Aiolfi condurrà visite guidate (alle 16.30 e alle 17.30) al Museo del Tesoro del Santuario, mentre nel vicino Palazzo delle Azzarie è allestita la mostra 'La disarmante semplicità di una parola Misericordia” dedicata al pittore Nani Tedeschi.

“Questa stagione di eventi estivi ha registrato un successo di pubblico – ha detto l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro – ed è nata grazie al Patto che l'amministrazione comunale ha stretto con la Diocesi e con Opere Sociali allo scopo di rilanciare il Santuario. Il cartellone di iniziative che ha visto visite guidate, concerti, mostre e presentazioni di libri è stato solo il primo atto di questa bella collaborazione che ha visto anche tante associazioni e realtà artistiche mettersi a disposizione per la riuscita degli eventi”.