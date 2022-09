Savona, il 10 settembre torna "Villapiana Antifascista in festa"

"Condividere spazi, cibo, musica, giochi, riflessioni: ecco il senso di Villapiana Antifascista in festa". Così gli organizzatori inquadrano la festa che sabato 10 settembre torna nei giardini di via Verdi dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia. Un happening che andrà avanti dalle 15 fino a sera inoltrata.

Il programma prevede dalle 15 alle 18 giochi e animazione per bambini con il gruppo “Mangiatutto” e gli scout del Savona Ottavo.

Dalle 17 musica con il gruppo “I Magnolia”, il cantautore e musicista Edoardo Nocco e il Coro dell’Ortiga. La musica sarà inframezzata dal cabarettista Daniele, da letture, riflessioni con lo storico Giuseppe Milazzo e ovviamente dalla cena.

"Si mangerà tutti insieme e tutti sono invitati: gli abitanti del quartiere (ma non solo) porteranno vivande e bevande e se le scambieranno, secondo quello spirito di condivisione che ispira l’attività dell’Assemblea di Villapiana Antifascista e Antirazzista, che organizza la festa in collaborazione con la storica Sms La Generale/Arci - spiegano gli organizzatori - Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle necessità del quartiere e sulle iniziative dell’Assemblea, a cominciare dal Doposcuola popolare gratuito 'Claudio Parrotta'".

Nota sui musicisti

I Magnolia sono un gruppo savonese con un repertorio di musica popolare e ballate del Nord America al tempo del pensiero libertario.

Edoardo Nocco è un giovane cantautore, musicista e produttore savonese, che ha già pubblicato dischi con l’etichetta romana “T-Recs”. Il suo ultimo singolo “Mi sento bene” sta raccogliendo migliaia di visualizzazioni e ascolti (https://biglink.to/EdoNocco_MiSentoBene).