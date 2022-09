Area di crisi industriale complessa, domani un convegno a Cairo: Benveduti incontra il territorio

Si terrà domani, venerdì 9 settembre, alle ore 10, presso la sala conferenze di Banca Carige a Cairo Montenotte (via Colla 2) il convegno dedicato all'area di crisi industriale complessa savonese.

L'incontro tra istituzioni, imprenditori e sindacati, a cui parteciperà l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, sarà occasione di approfondimento dei risultati delle misure agevolative, regionali e non, che in questi anni hanno supportato il rilancio del territorio savonese, in particolare della Val Bormida.