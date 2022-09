Consiglio comunale a Savona, Scaramuzza e Orsi: "Dimostrino che hanno lavorato convocandolo, l'aumento degli stipendi lo hanno preso"

Con lo stop di agosto, i lavori del consiglio comunale di Savona non sono ancora stati calendarizzati e il consigliere, capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza insieme al consigliere di Toti per Savona Fabio Orsi, puntano il dito contro la giunta.

"A inizio agosto con una commissione sulla sanità si sono conclusi i lavori del consiglio comunale. Siamo all’8 settembre, un mese dopo, e ancora nessuno all'interno della minoranza ha notizie su cosa stanno facendo in giunta. A volte sembra di giocare a nascondino" spiegano Scaramuzza e Orsi.

"Credo che sia il caso di iniziare almeno a convocare un consiglio comunale. Nella passata amministrazione sono stati convocati anche in pieno agosto e non ci siamo permessi di fare più di una settimana di ferie a testa (a rotazione) - puntualizzano i due consiglieri comunali - Va bene tutto, allora però dimostrino che hanno comunque lavorato per la città e lo facciano convocando un consiglio comunale in cui esporre punto per punto. D'altra parte l'aumento degli stipendi lo hanno preso".