Inaugurazione point Lega a Ventimiglia, Piana e Di Muro: "Alla contestazione dei no borders noi rispondiamo con solide risposte"

Un pugno di no borders in sfilata attorno all'inaugurazione del point Lega nel centro di Ventimiglia nel pomeriggio del 7 settembre per le politiche 2022.

"Ci attendevamo le solite contestazioni - dichiarano i candidati Alessandro Piana e Flavio Di Muro - ma noi vi opporremo solide risposte: sicurezza, legalità, no all'immigrazione clandestina. Ventimiglia ha già subito troppo da chi è a favore della libera circolazione dei migranti irregolari e del degrado in città mascherato da un egualitarismo di facciata che non dà risultati positivi per nessuno. Non c'è posto per offese e proclami inutili: semmai questi cartelloni indegni ci spingono a continuare a lavorare per il bene della città. Non la lasceremo nell'indifferenza e nel disagio ma porteremo le necessità dei ventimigliesi a Roma".