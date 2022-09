Minacce al sindaco di Sant'Olcese Sara Dante, Katia Piccardo: "Massima solidarietà, gesto vile e meschino"

"Massima solidarietà alla sindaca Sara Dante per le minacce ricevute. Quanto accaduto non può che essere definito come un gesto vile e meschino che, sono certa, non fermerà il suo impegno politico e l'azione amministrativa a sostegno del proprio territorio, per il bene dei propri cittadini e dell'intera comunità di Sant'Olcese".

Cosi commenta Katia Piccardo, candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Genova Ponente (Liguria 02) che comprende parte delle province di Genova e Savona, dopo le vergognose minacce ricevute dalla Sindaca di Sant'Olcese.

"Un caro abbraccio all'amica e collega sindaca! Forza! Avanti con determinazione!", aggiunge Piccardo.