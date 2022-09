Minacce di morte alla sindaca di Sant'Olcese, la solidarietà del mondo politico verso Sara Dante

Sono numerosi i messaggi di solidarietà che stanno arrivando alla sindaca di Sant'Olcese Sara Dante, oggetto di minacce di morte anonime.

Gli atti intimidatori sono iniziati alla fine di luglio di quest'anno, quando ignoti hanno imbrattato il portone del municipio.

Nella giornata di oggi è stata resa nota un'altra minaccia di morte, arrivata a Dante tramite una lettera.

Dopo i fatti dello scorso luglio, è stata decisa la misura di vigilanza generica radio-collegata, disposta dalla Questura di Genova.

Come detto, numerosi sono stati i messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti della sindaca.

La comunità dei Sindaci di Anci Liguria, in un comunicato, "esprime piena solidarietà e vicinanza alla Sindaca di Sant’Olcese Sara Dante e alla sua famiglia per le pesanti intimidazioni subite.

'A neanche tre giorni dalla commemorazione del ‘Sindaco pescatore’ di Pollica, Angelo Vassallo, ci troviamo di fronte a vili atti intimidatori perpetrati nei confronti di un amministratore locale. Le nostre Sindache e i nostri Sindaci sono ogni giorno esposti in prima linea nella guerra al crimine e ai misfatti: è inconcepibile subire minacce di morte per il proprio operato, svolto in difesa e a tutela dei cittadini e delle comunità locali che si amministrano'.

Vili minacce che risultano ancora più inaccettabili perché rivolte a un’amministratrice donna: oggi, infatti, sono sempre meno i cittadini e soprattutto le cittadine disponibili a ricoprire la carica di Sindaco, ruolo che prevede innumerevoli responsabilità, anche perché non c’è un limite all’oltraggio e alle offese. Anci Liguria auspica che si faccia luce al più presto sulle responsabilità e confida in un intervento rapido da parte delle istituzioni preposte".

"Massima solidarietà alla collega Sindaca Sara Dante per le minacce ricevute. Quanto accaduto non può che essere definito come un gesto vile e meschino che, sono certa, non fermerà il suo impegno politico e l'azione amministrativa a sostegno del proprio territorio, per il bene dei propri cittadini e dell'intera comunità di Sant'Olcese", dice Katia Piccardo, Sindaca di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Genova Ponente (Liguria 02) che comprende parte delle province di Genova e Savona, dopo le vergognose minacce ricevute dalla Sindaca di Sant'Olcese. "Un caro abbraccio all'amica e collega Sindaca! Forza! Avanti con determinazione!", aggiunge Piccardo.

Ilaria Cavo, via Facebook, scrive: "Vicinanza e solidarietà al sindaco di Sant'Olcese Sara Dante per le minacce di morte subite.Di certo le intimidazioni non fermeranno il suo impegno amministrativo e in politica".

Il presidente della Regione Liguria e la Giunta esprimono solidarietà e vicinanza alla sindaca di Sant’Olcese per le minacce di morte ricevute, condannando fermamente le inqualificabili ingiurie rivolte alla prima cittadina da parte di ignoti. “È inammissibile - afferma il governatore Giovanni Toti - che si possano ricevere minacce e offese per il proprio operato, svolto a tutela dei cittadini. Ed è ancora più grave e intollerabile il fatto che intimidazioni di questo tipo siano state rivolte ad un’amministratrice donna. Ci auguriamo che le forze dell’ordine facciamo quanto prima luce sull’accaduto e riescano ad individuare i responsabili di questo atto vile e ignobile".



"Al fianco di Sara Dante, - si legge in una nota della Lista Noi Moderati - sindaco di Sant'Olcese per dire NO a una sola voce a intimidazioni, minacce e qualunque tentativo di fermare l'azione di un'amministratrice scelta dai cittadini. La Lista Noi Moderati rifiuta ogni tipo di violenza, ancor più nei confronti di una donna e condanna un gesto che non può avere ovviamente giustificazioni di alcun tipo, ma che soprattutto deve essere respinto da chiunque si accosti alla politica".



Il Partito Democratico ligure e genovese insieme ai gruppi consiliari in Regione e in Comune, esprimono solidarietà e vicinanza alla sindaca di Sant’Olcese Sara Dante per le minacce ricevute.

“Le minacce di morte rivolte alla sindaca di Sant’Olcese Sara Dante, sono un gesto vile e inqualificabile che va assolutamente condannato, ma che siamo certi non fermerà l’impegno amministrativo della sindaca, a cui facciamo arrivare tutta la nostra solidarietà e vicinanza. E’ inconcepibile che gli amministratori locali, ogni giorno in prima linea, siano soggetti a intimidazioni e minacce per il loro lavoro di tutela dei cittadini. Ci auguriamo che le forze dell’ordine individuino al più presto gli autori di questi gesti inaccettabili”, dichiara il Partito Democratico ligure e genovese insieme ai gruppi consiliari in Comune e in Regione.