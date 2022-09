Diocesi Savona-Noli, è uscita la nuova lettera pastorale del Vescovo "A metà del cammino"

"Le domande, a metà del cammino, cominciano a farsi importanti e talvolta è forte la sensazione di esserti smarrito - continua - Lo ricorda in una bella pagina Martin Heidegger, che indica tre possibili scelte per chi si è perduto nel bosco: puoi tornare indietro, ripercorrendo le tue stesse impronte; andare avanti 'a bosco', confidando di ritrovare il sentiero interrotto; fermarti ad ascoltare i rumori del bosco e sperare che un raggio di luce filtri tra i rami e indichi il cammino. La terza ipotesi è quella giusta!".

"Anche il nostro Sinodo è a metà del cammino ed è questa la ragione che mi ha spinto, favorito in questo anche dal tempo estivo, un po’ più tranquillo del resto dell’anno, a scrivervi questa breve lettera - spiega monsignor Marino - Per colpa del Covid-19 siamo stati costretti a iniziare l’avventura del Sinodo con un po’ di ritardo, nella Pentecoste del 2021, e penso che l’Assemblea sinodale (che sta lavorando molto bene, e ringrazio tutte e tutti!) potrà concludere i suoi lavori a fine 2023. Due anni e mezzo, quindi, e adesso siamo proprio a metà strada".

"Questa lettera nasce anche da un mio timore: che la vita concreta delle nostre comunità sia poco toccata dal cammino sinodale (esemplifico, magari esagerando: che si sappia poco di quanto sta accadendo al Sinodo; che si preghi poco nelle nostre parrocchie per il Sinodo, e magari che non si conoscano nemmeno quali membri della nostra comunità facciano parte del Sinodo…) e quindi ne resti un po’ al margine, aspettando soltanto che giunga a conclusione - conclude il vescovo - Ecco allora il triplice scopo di questa mia lettera: voglio dar conto di un lavoro competente e appassionato, immaginare i passi che ci attendono e chiedere a tutti di sentirsi in Sinodo".