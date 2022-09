Fuochi d'artificio, cori e la passerella del Settore Giovanile e Femminile: il Genoa festeggia i suoi primi 129 anni di storia (FOTO)

Che la sorta di fiaccolata sul lungomare fino a Boccadasse allo scoccare della mezzanotte del 7 settembre fosse solo un antipasto di quanto si sarebbe visto al Ferraris qualche ora più tardi era nell'aria. E così è stato.

Fuochi d'artificio, cori e tanti applausi per la passerella di tutte le leve del Settore Giovanile fino alla Primavera, del Settore Femminile e della selezione "Genoa for Special". Il tutto concluso, ovviamente, dal gran finale con la prima squadra di mister Blessin.

Così, tornando ad animare il Ferraris dopo anni, il Club più antico d'Italia ha voluto festeggiare insieme a un popolo rossoblù nuovamente entusiasta e fiero della propria fede dopo anni difficili, i suoi primi 129 anni di storia.

L'augurio della società è giunto dagli uffici oltreoceano della holding 777 Partners, per bocca del co fondatore Josh Wander: "Voglio prendermi un momento per augurare al Genoa e a tutti i tifosi rossoblù nel mondo un buon anniversario. Come Club più antico d’Italia, la storia del Genoa è qualcosa che abbiamo a cuore e celebriamo ogni giorno. Oggi, mentre ripenserete ai vostri momenti preferiti nella storia del Genoa, per favore unitevi a me nel pensare ai momenti che creeremo insieme nel futuro".