Savona, “Non c’è casa se non c’è lavoro - non c’è lavoro se non ci sono diritti", l’evento di Confabitare per fare luce sul tema Casa-Lavoro

Confabitare Savona - Associazione proprietari immobiliari - fa luce sul tema Casa/ Lavoro con un evento dal titolo: “Non c’è casa se non c’è lavoro - non c’è lavoro se non ci sono diritti" che si terrà il 12 settembre alle 20.30 a Savona, presso la società la Rocca di Legino.

All’evento, moderato dal giornalista Mimmo Lombezzi, parteciperanno: Roberto Giannecchini, presidente provinciale e coordinatore nazionale di Confabitare, Andrea Pasa, segretario provinciale Cgil Savona, Fausto Da Bove, segretario provinciale Cgil Pensionati Savona, Riccardo Viaggi, assessore alle Politiche abitative del Comune di Savona.