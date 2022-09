Toirano, due incontri culturali per riscoprire Baccio Emanuele Maineri

Si terranno nelle domeniche dell’11 e 18 settembre alle 17, presso il Parco del Marchese di Toirano, le “Letture Maineriane”, due nuovi incontri culturali con letture scelte dedicati alla figura e all’opera del letterato locale Bartolomeo (detto Baccio) Emanuele Maineri (Toirano, 1831 - Roma, 1899).

Promossi dal comune di Toirano e organizzati dalla Biblioteca Civica, che proprio da lui prende il nome, in collaborazione con il Circolo di lettura “Un libro per amico”, gli incontri si pongono quale punto di ripartenza nella piacevole riscoperta, e nell’opportuna valorizzazione e celebrazione, di quella che può a buon titolo essere considerata come la più importante e rappresentativa personalità legata alla storia del paese.

Scrittore, traduttore (il primo, in Italia, di Edgar Allan Poe), giornalista, biografo, bibliotecario, docente, ufficiale telegrafico, patriota e figura emblematica, ancorché discreta, del nostro Risorgimento, Maineri, raro esempio di poligrafo dalla grande inventiva e versatilità, ci ha lasciato romanzi e racconti, sia per grandi che per “giovinetti”, memorie personali e familiari, resoconti di viaggio, profili di contemporanei, articoli e trattati su diversi temi, opere letterarie e saggistiche di ogni genere.

Tra questi innumerevoli e appassionati scritti, in buona parte da riscoprire e apprezzare assieme, spicca senz’altro La leggenda del Buranco. Streghe, folletti e apparizioni in Liguria, poderosa raccolta di racconti, leggende e aneddoti di ambientazione toiranese e locale, pubblicata postuma nell’anno 1900 dalla Libreria Editrice Ugo Foscolo di Firenze e altamente caratteristica delle motivazioni, dello stile e dell’orizzonte culturale dell’autore, che non a caso sarà oggetto di presentazione, lettura e commento nelle due occasioni proposte.

Domenica 11 settembre, ai saluti istituzionali e a un’introduzione generale sulla vita, sulla produzione e sulle ragioni d’attualità di Maineri, a cura del consigliere delegato alla cultura Nicola Panizza, faranno seguito, e si protrarranno per tutto il secondo incontro, che si terrà domenica 18, un’introduzione specifica e una selezione di letture con commento a cura di Marta Grechi, coordinatrice del Circolo “Un libro per amico”, relative appunto a La leggenda del Buranco, opera la cui diffusione e fruibilità resta ad oggi sostanzialmente legata alla ristampa anastatica pubblicata dall’editore bolognese Forni nel 1984.

"A partire da questi primi due incontri, che testimoniano tra l’altro la sempre più proficua collaborazione tra la Biblioteca Civica e il Circolo di lettura di Toirano, e attraverso le future iniziative collegate – spiega il consigliere Panizza –, cercheremo come giusto di ritracciare e restituire, almeno in parte, l’eccezionalità del profilo storico, della produzione e dell’eredità culturale del nostro più illustre concittadino".

In caso di maltempo, gli incontri si terranno regolarmente al chiuso nella vicina Sala Consiliare “Pietro Arnaldi”, in via G.B. Parodi 31. A chi, tra gli interessati, avesse disponibilità di una copia personale de La leggenda del Buranco, gli organizzatori richiedono di portarla con sé per meglio seguire la lettura dei passi.