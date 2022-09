Caro energia e Italiana Coke, Cairo in Comune presenta due interrogazioni

I consiglieri comunali di Cairo Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, del gruppo consiliare "Cairo in Comune", hanno depositato due interrogazioni al sindaco e alla giunta sui temi del caro energia, del risparmio energetico e sul progetto di Italiana Coke che prevede l'utilizzo della plastica nei forni per la produzione di coke.

"Con la prima (depositata già lo scorso 19 agosto) chiediamo al sindaco e alla giunta se, a fronte della crescita esorbitante dei costi per l'energia, abbiano già messo in campo interventi per il risparmio energetico (es. sostituzione della lampade di illuminazione pubblica; interventi sugli edifici di proprietà comunale con realizzazione di cappotti esterni, sostituzione di infissi e caldaie)", spiegano i due consiglieri comunali.

"Con la seconda (depositata oggi, dopo diverse richieste di accesso agli atti) chiediamo informazioni sul progetto di Italiana Coke che prevede l'utilizzo della plastica per la produzione del coke. A che punto è il procedimento di autorizzazione dopo che il comune già mesi fa aveva espresso parere negativo a tale ipotesi? Bisogna che le risposte siano chiare e non contraddittorie per capire quale sia l'impatto di tale progetto sull'ambiente e sulla salute di lavoratori e cittadini" concludono i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.