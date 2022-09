Elezioni 2022, i prossimi appuntamenti del Partito Democratico in Liguria

Sabato 10 e domenica 11 settembre i candidati e le candidate della lista "PD Italia democratica e progressista" con militanti e volontari distribuiranno, nelle maggiori piazze liguri, materiale informativo e le proposte del Partito Democratico sulla Scuola.

“1000 piazze per l’Italia” è la campagna di mobilitazione iniziata il 3 e 4 settembre con la distribuzione di materiale informativo sul carovita e caro bollette e che proseguirà fino al weekend prima delle elezioni, che vedrà il Partito Democratico in piazza con banchetti, iniziative e volantinaggio per illustrare le proposte e il programma della lista PD Italia democratica e progressista.

Di seguito i primi presidi, che saranno ulteriormente incrementati comprendendo tutto il territorio ligure, dove avverrà la distribuzione del materiale informativo nel weekend del 10 e 11 settembre





Federazione Genova

9 settembre Genova, via XX settembre 17.30-19.30

9 settembre Genova, via Sestri 18.00-19.30

10 settembre Genova, Giardini Melis 10.00-13.00

10 settembre Tiglieto 10.00-12.00

10 settembre Campo Ligure 10.00-12.00

10 settembre Masone 10.00-12.00

11 settembre Genova, piazza Pilo 10.00-13.00

11 settembre Genova, corso Italia 9.00-12.30





Federazione Tigullio

9 settembre Chiavari, piazza Mazzini 10.00-12.30

9 settembre Rapallo, piazza da Vico 15.30-19.00

10 settembre Lavagna, piazza Vittorio Veneto 10.00-12.00

10 settembre Sestri Levante, piazza della Repubblica 9.30-12.30





Federazione Spezia

10 settembre Spezia, corso Cavour 16.00-19.00

10 settembre Sarzana, piazza Luni 16.00-19.00

10 settembre Luni, parcheggio Dogana 10.00-12.00

10 settembre Lerici, piazza Battisti 10.00-13.00

10 settembre Vezzano Ligure, 10.00-12.00

11 settembre Vezzano Ligure, 10.00-12.00

11 settembre Bolano, Ceparana 8.30-11

11 settembre San Terenzo, Marina 10.00-13.00

11 settembre Luni, piazza di Sopra Ortonovo 10.00-12.00

Le proposte del Partito Democratico per la scuola

La scuola è un diritto

- Libri di testo e trasporti gratuiti per le famiglie con redditi medi e bassi e accesso universale e gratuito alle mense scolastiche;

- Estensione del tempo pieno e prolungato (soprattutto al Sud e nelle Isole);

- Riduzione del numero di alunni e alunne nelle classi numerose;

-Scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni) gratuita e universale.

Valorizzare chi insegna

- Allineare gli stipendi degli insegnanti alla media europea;

- Prevedere un nuovo contratto che definisca orario di lavoro, incarichi, sviluppo di carriera e formazione continua.

Scuola sicura

- Ambienti di apprendimento sostenibili, accessibili, innovativi, sicuri e dotati di sistemi di aerazione.





Viste alcune modifiche, di seguito trovate riepilogati i prossimi appuntamenti dei candidati alla Camera e al Senato dedicati alla scuola, che avevo già mandato ieri

- venerdì 9 settembre ore17.30 a La Spezia con Daniele Montebello, candidato alla Camera

- martedì 13 settembre ore 18.00 a Chiavari con Valentina Ghio e Daniele Mantebello, candidati alla Camera

- mercoledì 14 settembre ore 17.30 a Savona con Valentina Ghio e Aurora Lessi, candidate alla Camera

- sabato 19 settembre ore 17.30 a Genova Pra’ con Cristina Lodi, candidata al Senato, e Katia Piccardo e Valentina Ghio, candidate alla Camera, e mercoledì 21 settembre ore16.30 a Sanremo con Andrea Orlando e Valentina Ghio, candidati alla Camera, e Lorenzo Basso, candidato al Senato