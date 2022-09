Marco Scajola, candidato al Senato con Noi Moderati: "Incontri sul territorio per ascoltare le istanze dei liguri e portarle a Roma"

Marco Scajola, candidato al Senato con Noi Moderati, sta svolgendo un’intesa attività di ascolto in tutto il territorio ligure, per comprendere le istanze dei liguri e portarle a Roma. Un’agenda intensa, che va dal Ponente al Levante, dalla Costa all’entroterra.



“L’ascolto dei cittadini e degli amministratori è una parte importante del mio ruolo di politico e di amministratore. Il confronto continuo è per me un arricchimento e la voce e le idee di chi vive il territorio ogni giorno sono sempre fonte di ispirazione e tematiche su cui riflettere. Una costante da quando ero consigliere comunale, poi vicesindaco ad Imperia e, a seguire, nella mia attività in Regione”, afferma Marco Scajola, che prosegue: ”In questa campagna elettorale breve, ma intensa, voglio confrontarmi con i liguri sulle principali tematiche che devono essere portate all’attenzione a Roma. Ieri sera, ad esempio il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, ha organizzato un incontro molto interessante con gli amministratori dell’estremo Ponente ligure, dal quale sono merse delle criticità da risolvere e dei punti di forza da valorizzare, dei quali mi farò portavoce a Roma”.