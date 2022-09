Politiche 2022, 64 gazebo della Lega in Liguria

Domani, sabato 10 settembre dalle 9 alle 13, il gazebo della Lega a Ventimiglia sarà in via Roma, angolo via Repubblica, per offrire un ulteriore punto di incontro con i cittadini. Saranno presenti i candidati Alessandro Piana e Flavio di Muro insieme al consigliere regionale Mabel Riolfo.

Gazebo Lega anche a Imperia sabato 10 settembre dalle 9 alle 12.30 in piazza San Giovanni, ma è a Genova l’appuntamento più atteso per “Liguria Fest” con Matteo Salvini al Porto Antico – Piazza delle Feste a partire dalle ore 17 con comizio finale alle ore 20.

“La Lega – commentano Piana e Di Muro- organizza da Ponente a Levante 64 gazebo in Liguria per rappresentare al meglio il territorio. Un numero destinato ad aumentare vista la grande disponibilità dei militanti. Continuiamo a restare fedeli ai valori della Lega di lavorare con e per la gente, perché tutti hanno diritto alla piena realizzazione di sé e delle proprie aspettative di vita all’interno della società. Per questo i nostri gazebo, oltre a presentare le proposte di governo della Lega in vista delle politiche del 25 settembre, sono un punto inclusivo, di ascolto. Il primo obiettivo è il benessere degli italiani. Vogliamo ripartire da qui, dalle battaglie storiche della Lega come il contrasto all’immigrazione irregolare, l’attuazione della riforma sull’autonomia differenziata, la tutela della sicurezza, il diritto alla pensione, la difesa dei lavoratori autonomi e poi l’estensione della Flat Tax e una nuova Pace fiscale. Non vogliamo un’Italia che pensa corto e agisce lentamente, ma un Paese che pensa lungo e agisce velocemente”.