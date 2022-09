Superamento del Job Acts. Orlando (Pd): “Numero dei precari uguale al record negativo del ‘77, qualcosa non ha funzionato”

“Nel 2022 il numero dei precari è uguale a quello del 1977 che era il record nella storia del nostro Paese, qualcosa oggettivamente non ha funzionato”.

Non ha funzionato il Jobs Act secondo il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, candidato alla Camera nel collegio plurinominale alla Camera come capolista del Pd, che oggi ha fatto visita a Savona e si è concentrato sulla situazione di difficoltà dei lavoratori in Italia che ha un trend negativo di precarizzazione identico a quello di 45 anni fa.

Il Partito Democratico vuole andare oltre alla riforma del lavoro che era stata disposto nel 2014 dall’allora Governo Renzi, segretario dem dell’epoca e presidente del Consiglio, il quale negli ultimi giorni ha criticato la decisione del Pd in quanto il Job Acts secondo lui avrebbe creato un milione e 200mila posti di lavoro.

“Non si tratta di capire se la risposta era buona in sé o non lo era, probabilmente non lo era dall’inizio - ha continuato Orlando - si tratta di capire che comunque non funziona e non sta più funzionando. Il nostro Paese deve fare come stanno facendo agli altri paesi cioè rivedere la normativa del mercato del lavoro, spingere di più sulla stabilizzazione, disboscare la giungla dei contratti che lo precarizzano e investire sulla formazione, le competenze e il lavoro stabile. Dobbiamo tenere conto che andiamo incontro ad una stagione nella quale la curva demografica farà diventare il bene lavoro sempre più scarso e quindi la stabilizzazione e la capacità di valorizzare i lavoratori sarà un asset fondamentale per le imprese chiamate a competere a livello globale”.

Il miglioramento del reddito di cittadinanza è un tema al vaglio dell’agenda del Partito Democratico.

“Il tema fondamentale credo non sia modificarlo e serve per quelli che non lavorano perché non trovano lavoro o non possano lavorare, quelli che possono farlo devono trovare un sistema di politiche attive del lavoro e questo si realizza tramite il Pnrr, per questo è particolarmente grave aver fatto cadere il Governo perché a quel progetto è legata la possibilità di far funzionare la parte mancante che è stata spesso denunciata cioè quella di avere chi si fa carico, chi lavora sulla formazioni, sui profili dei lavoratori per renderli adeguati alla domanda che esiste” ha proseguito Andrea Orlando.

Questa mattina il candidato del Pd ha fatto visita alla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali di Savona e nell’rsa del Santuario, nel pomeriggio invece al Campus universitario.

“È una realtà che ho seguito in questi mesi sia sul fronte delle difficoltà che hanno queste strutture con alcuni fenomeni come quello dell’amianto che ha colpito molti lavoratori - ha continuato - abbiamo discusso di questo sia del tema delle Funivie e di tutti i dossier ancora aperti nel savonese in una realtà che comunque nel corso di questi anni è cresciuta e ha accompagnato lo sviluppo del porto di Savona. Credo che la nostra attenzione deve essere particolarmente forte, la mia lo è, lo è stata e continuerà ad esserlo”.