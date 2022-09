Ad Albisola Superiore sport per tutti con il progetto AlbiAbilia

Sono aperte anche le pre-iscrizioni agli altri due corsi di formazione gratuiti per volontari e operatori delle associazioni operanti nel campo della disabilità e dello sport sui temi:

1 Accompagnamento allo sport per persone con disabilità

Al link www.albiabilia.it/2022/08/03/formazione/ trovate il modulo di adesione dettagli di ogni corso.

AlbiAbilia è un progetto finanziato dal fondo Sociale Europeo e da Regione Liguria per favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, e realizzato da Arcimedia, Comune di Albisola Superiore, Asd Alba Docilia, AIAS, CSV Polis, Bandiera Lilla, Emmedicoop, con il patrocinio del Comitato Coni di Savona

Il progetto



Il progetto AlbiAbilia è un progetto di rete finalizzato all’inclusione sociale di persone disabili e migranti attraverso lo sport, per agevolare il loro inserimento nel contesto sociale grazie all’apprendimento delle discipline sportive e la partecipazione ad eventi e gare sia individuali sia all’interno di squadre.

Tra le azioni principali del progetto è prevista la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle famiglie dei soggetti beneficiari, nonché la diffusione del progetto ad altri Comuni.

Le Finalità

· Avvicinare le persone disabili e le persone migranti al mondo dello sport

· Agevolare la socializzazione tra queste persone ed il loro inserimento nel contesto sociale grazie all’apprendimento delle discipline sportive e la partecipazione a eventi e gare.

Gli Obiettivi

· Proseguire il progetto anche dopo il termine dell’Operazione con azione di ricerca di ulteriori fondi pubblici

· Consolidare il partenariato per operare in altri bandi a tema di inclusione sociale

· Rendere il Campo di atletica di Albisola Superiore un punto di riferimento per atleti disabili e migranti delle zone limitrofe ma anche da altre Regioni e dall’Estero

Come nasce il progetto

La Cooperativa Arcimedia, data la pluriennale esperienza nell’inclusione sociale dei soggetti deboli in situazioni di bisogno e a rischio povertà, è la capofila della rete che ha ideato e presentato il progetto al bando “Abilità al Plurale 2” finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale a valere sul Programma operativo FSE Liguria 2014-2020 , Asse 2- Inclusione sociale e lotta alla povertà 9I, Obiettivo specifico 9.

Il progetto è stato ammesso al finanziamento a febbraio 2021, ma a causa della pandemia, solo a febbraio 2022 e’ stato concesso dagli enti finanziatori il benestare all’avvio delle azioni previste e la rete si è rimessa in moto.

L’idea centrale del progetto è di avvicinare le persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e immigrati alle attività sportive, in particolare alle discipline dell’atletica leggera con l’abbattimento di ogni barriera e preparare alcuni di loro a partecipare a gare paralimpiche. La sede di svolgimento delle attività sportive è l’impianto "G. Fazzina" di Albisola Superiore, gestito dall’ASD Atletica Alba Docilia, tramite convenzione con il Comune stesso, che grazie al bando sarà attrezzato con materiale idoneo alla pratica sportiva per persone con disabilità.

A che punto siamo

Albi Abilia dal 15 giugno ha avviato la promozione dell’operazione e delle azioni previste nei confronti di eventuali ulteriori attori che potranno sostenere e promuovere al loro volta il progetto o particolari azioni.

Il progetto sarà articolato dalle successive azioni operative, realizzate attraverso la formazione degli operatori, di corsi per tecnici sportivi abilitanti all’insegnamento delle discipline paralimpiche, nonché la preparazione atletica dei beneficiari del progetto e l’organizzazione di gare. Il progetto avrà come conclusione delle quattro azioni operative la realizzazione dell’evento sportivo pubblico “Sport per tutti” Alba Abilia.

Al momento al campo di Ateltica “Fazzina” in pz.le Sbarbaro 4 ad Albisola Superiore tutti possono praticare:

Corsa, Getto del Peso ,Tiro del Giavellotto o del Vortex, Lancio del Disco, Lancio del Martello, Salto in Lungo, Salto in Alto, Salto Triplo, Salto con l'Asta, Boccia paralimpica.[1]



Modalità di partecipazione alle attività

- Lezione individuale: a seconda del grado di disabilità e del grado di preparazione motoria

- Gruppo di allenamento: massimo 5 atleti di capacità similari

- Inserimento nei corsi di atletica già presenti nel programma settimanale della Società

La suddivisione, non vuole essere discriminante, ma anzi, l’intento è quello di avere una progressione del tipo di attività dell’atleta dall’inizio del percorso sportivo fino alla fine dell’anno sportivo.



Contatti

Asd Alba Docilia www.atleticaalbadocilia.it Tel. 351 715595



Cooperativa sociale Arcimedia www.arcimedia.org



Comune di Albisola Superiore, www.comune.albisola-superiore.sv.it



AIAS Onlus, www.aiassavona.it



CSV Polis, www.csvpolis.it



Bandiera Lilla, www.bandieralilla.it



Emmedi Societa' Cooperativa Sociale di Savona info@emmedicoop.it