Al via la mostra “Il magico mondo di Emanuele Luzzati” a Palazzo Ducale a Genova, esposti i lavori degli alunni di diverse scuole d'arte liguri

Verrà inaugurata lunedì 12 settembre alle 11.30, nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, la mostra dei lavori delle scuole liguri che hanno applicato le tecniche del maestro Emanuele Luzzati, per realizzare scenografie, costumi, quinte teatrali, manifesti pubblicitari, illustrazioni, video animati, sagome, oggetti o fumetti, ispirati al tema della Liguria.

L’esposizione ha preso le mosse dalla visione del docufilm “Lele” dedicato a Luzzati, realizzato lo scorso anno per Coop Liguria dal regista Matteo Valenti e proiettato anche ad Albenga, presso l’Auditorium San Carlo, lo scorso 8 luglio, nell’ambito di “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, la tre giorni di festival culturale alla sua seconda edizione. In tale occasione, oltre al regista, era presente anche una rappresentanza di alunni del Liceo Artistico G. Bruno di Albenga che hanno preso parte al progetto di Valenti, sotto la direzione del professor Pietro Marchese, che aveva spiegato: “Due le classi a indirizzo scenografico coinvolte: la terza e la quarta della sezione A . Gli studenti e le studentesse hanno realizzato ‘Signora Liguria’, una scultura in pieno spirito ‘luzzatiano’, grazie all’utilizzo di materiale di riciclo, come una vecchia sedia, un mortaio e altro. Hanno colto questa straordinaria opportunità per realizzare un apparato scenico alto 2 metri, ispirati dalle figure femminili tipiche della produzione artistica del Maestro. L’hanno reinterpretata utilizzando i colori della nostra Liguria e rappresentando gli elementi tipici dei monumenti più importanti delle quattro province liguri”.

“Ho pensato di realizzare, grazie a Coop Liguria, ‘Lele, il magico mondo di Luzzati’ per celebrare il centenario della nascita del Maestro, un ligure straordinario che, anche se non voleva essere chiamato artista, ha spaziato in moltissime discipline lasciando un’eredità di opere meravigliose, a testimonianza di un talento praticamente unico”, aveva spiegato ai microfoni di Savonanews Matteo Valenti.

“Lele, il magico mondo di Luzzati”, ideato e realizzato dal regista Matteo Valenti, contiene materiale d'archivio di diverse provenienze e interviste inedite a molti personaggi, famosi e non, che hanno lavorato con Luzzati nella sua lunga carriera, in tutti gli ambiti in cui ha operato: scenografia, illustrazione, ceramica, teatro, con particolare attenzione al cinema d’animazione.

Alcune delle scuole che ne hanno richiesto la proiezione, nell’ambito delle proposte didattiche Saperecoop offerte dalla Cooperativa alle scuole di ogni ordine e grado, hanno poi voluto approfondire ulteriormente il tema, partecipando anche a un tour sui luoghi di Luzzati, sempre guidato da Matteo Valenti.

I ragazzi hanno quindi visitato Casa Luzzati, la galleria Il Vicolo e il Teatro della Tosse, concludendo il tour con un incontro con la cooperativa sociale Il Cesto ai Giardini Luzzati. Ispirati da queste esperienze, hanno poi provato ad applicare in classe le tecniche artistiche del grande illustratore e scenografo genovese, realizzando opere dedicate alla Liguria.

Una selezione dei loro lavori più belli – oltre un centinaio – sarà visitabile fino al 18 settembre, con accesso libero.

Tra gli istituti scolastici che hanno partecipato al progetto, tre sono nella nostra provincia di Savona: Liceo Artistico Giordano Bruno, Albenga, Liceo Artistico Martini, Savona, Istituto professionale Mazzini Da Vinci, Savona.

Queste le altre scuole liguri: Liceo Artistico Amoretti, La Spezia, Liceo Artistico Klee Barabino, Genova, Liceo Artistico Luzzati, Chiavari, Liceo Artistico Cardarelli, La Spezia, IIS Vittorio Emanuele II Ruffini, Genova, IIS tecnico grafico Caboto, Chiavari.