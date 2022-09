Rifacimento asfalti e completamento segnaletica: ecco tutti gli interventi a Savona dal 12 al 20 settembre

Via al rifacimento degli asfalti e al completamento della segnaletica orizzontale a Savona.

Dal 12 al 20 settembre i lavori di asfaltatura verranno infatti svolti nelle tratte di via Crispi, via Torino e via Milano, Piazza del Popolo, via XX Settembre e Corso Vittorio Veneto.

A partire da lunedì 12 settembre spazio agli interventi in corso Vittorio Veneto nel tratto tra via Bellini e via Donizzetti nelle quali saranno presenti i cartelli di rimozione forzata dei veicoli dalle 7.00 alle 19.00 e istituito un senso unico alternato con l'ausilio dei movieri.

A partire sempre dal 12 settembre lavori al via in via Crispi e Via Torino (tratta da Via Martiri della Deportazione a Via dei Cambiaso) e in tutta via Milano. Saranno presenti i divieti di sosta.